Impactul epidemiei de coronavirus asupra economiei din România este în prezent nesemnificativ (analiză) Impactul epidemiei de coronavirus asupra economiei din Romania este in prezent nesemnificativ, dar, daca situatia se va prelungi, ar putea aparea o tendinta de limitare a consumului pentru bunuri ne-esentiale, o incetinire a activitatii in sectoare unde prezenta fizica este necesara si o atractivitate redusa pentru turism, arata o analiza realizata de casa de brokeraj XTB. "Este, totusi, mult prea devreme sa vorbim despre o cuantificare in lei sau euro a efectelor economice, cu toate ca ar putea aparea in perioada urmatoare, din partea unor companii, revizuiri de asteptari pentru anul in curs.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

