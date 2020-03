Impactul economic generat de Covid-19, analizat astăzi la Guvern Prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei Covid-19 – (GLI-ECOROM), va avea loc astazi, începând cu ora 16.00, la Palatul Victoria, informeaza Guvernul.



