- Prim-ministrul Rishi Sunak a declarat duminica ca guvernul britanic lucreaza pentru a gasi o solutie care sa limiteze potentiala afectare a companiilor rezultata din prabutirea bancii americane Silicon Valley Bank si a filialei sale din Marea Britanie, transmite Reuters.Sunak a spus ca a inteles…

- Ce se mai intampla cu proiectele de lege privind reprezentarea femeilor in politica? Mai nimic pentru ca nu exista voința ca numarul femeilor din Parlament sau din administrația publica locala sa creasca, arata o analiza HotNews. In prezent, in Parlament se afla in dezbatere doua proiecte de lege care…

- In luna ianuarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.3% fața de ianuarie 2022, atingandu-se un nivel de 760.041 unitați. In ianuarie 2023: din total autoturisme inmatriculate in UE, 71.984 unitați au fost full electrice, 53.560 unitați plug-in hibrid și 197.982 autoturisme…

- In ultimele zile temperaturile au scazut destul de mult, la nivelul intregului teritoriu, iar meteorologii vorbesc de noi fenomene. In urma publicarii datelor din prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, aflam de la ANM ca anticiclonul loveste Romania, iar datele nu arata deloc bine. Situația…

- „Se constata un numar crescut de cazuri care se adreseaza Institutului, in aceasta perioada in care avem un numar mare de infectii virale, este oarecum de asteptat. Putem gestiona in acest moment situatia. Sunt paturi libere, nu avem problema cu zona de paturi libere. Exista o crestere mai mare a numarului…

- Noua din zece economisti consultati de Financial Times considera ca Italia va avea cele mai mari probleme din cauza cresterii ratelor dobanzii de catre Banca Centrala Europeana (BCE) si a unor achizitii mai reduse de obligatiuni in lunile urmatoare, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Guvernul…

- „Problema resurselor energetice reprezinta tema cea mai fierbinte pe agenda discutiilor la nivel international. (...) Resursele energetice devin principalul element care defineste atat echilibrul de putere, cat si rivalitatile dintre diversi actori. Dintre crizele actuale, criza energetica este, fara…

