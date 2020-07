Stiri pe aceeasi tema

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea duce la cresterea cu 86 de milioane a numarului de copii care vor ajunge sa traiasca in saracie pana la finalul anului 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 15%, conform analizei publicate de Salvati Copiii si UNICEF. Analiza subliniaza…

- Impactul pandemiei de Covid-19 asupra sectorului de divertisment global este estimat ca va reprezenta o pierdere de 160 de miliarde de dolari in urmatorii cinci ani, potrivit unui raport realizat de Ampere Analysis, citat de The Hollywood Reporter.Impactul se va resimti cel mai puternic la…

- Nevoia de distanțare sociala pentru a evita infectarea cu Covid-19 va schimba designul spațiilor deschise de birouri și va aduce modificari în orice loc de munca. Din Franța pâna în Australia se discuta despre cum va arata munca dupa ce vor fi ridicate restricțiile și câteva…

- Analiza privind volumul cererilor de acordare a indemnizației de șomaj tehnic arata o calmare a pieței, pe acest segment. Numarul celor pentru care firmele au depus, la inceputul lui mai, documentația pentru angajații trimiși in aprilie in șomaj tehnic nu este in creștere fața de luna precedenta. GdS…

- Guvernul Noii Zeelande s-a reunit joi intr-o videoconferinta, pentru a discuta despre o posibila "bula trans-Tamaniana", ce ar fi presupus o mai libera circulatie intre Australia si Noua Zeelanda, fara perioade de carantina. Totusi, deschiderea va ramane intre cele doua tari, iar Jacinda Ardern spune…

- Potrivit sursei citate, parlamentarii au aprobat un buget revizuit pentru anul ]n curs, care prevede o noua tinta de deficit fiscal, de 3% din PIB, si se asteapta ca economia bulgara sa se contracte cu 3% in acest an din cauza crizei coronavirusului."Suntem la inceputul unei crize economice imprevizibile.…

- Indicatorul Increderii Consumatorului a avut o evolutie descrescatoare, in martie 2020, atat in Romania cat si in Uniunea Europeana, in contextul economic marcat de impactul epidemiei de Covid-19, arata o analiza realizata de GfK. "Pe parcursul anului 2019, increderea consumatorilor in economia romaneasca…

