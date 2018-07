Impact violent între trei maşini, surprins de camerele de supraveghere. Trei persoane au fost rănite Conform IPJ Neamț, din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 15D (direcția Piatra-Neamț - Roman), la intersecția cu DJ 156 A (Caciulești), un barbat de 47 de ani din Ialomița s-a angajat pentru schimbarea direcției de mers spre stanga fara a acorda prioritate de trecere unui alt autoturism care cicrula pe direcția Roman - Piatra-Neamț (condus de o femeie de 48 de ani din Piatra-Neamț). Ambele autoturisme au intrat in coliziune cu o a treia mașina care se afla in intersecție. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul s-a implicat intr-o depasire, moment in care una dintre anvelope a explodat. Viteza mare nu i-a mai permis sa redreseze masina, asa ca a pierdut controlul volanului. A intrat cu masina intr-un cap de pod, s-a rostogolit in aer, apoi a aterizat cu rotile pe asfalt. Din fericire, nimeni…

- Un accident violent cu implicarea a doua automobile s-a produs in aceasta dimineața in jurul orei 8:30 la intrarea orașului Ialoveni. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițerul de presa, Silvia Vetcu.

- Sapte persoane au fost ranite in urma unui accident grav care s-a petrecut pe DN2A, joi seara, in zona localitatii Tandarei, din judetul Ialomita. In accident au fost implicate cinci autoturisme, sapte persoane fiind ranite. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie.

- In ultimul an și jumatate (ianuarie 2017-iunie 2018), Direcția de Verificari Fiscale din cadrul ANAF a incheiat 219 verificari ale situatiei fiscale personale și de inspecție fiscala parțiala privind impozitul pe venit, au transmis marți oficialii ANAF la solicitarea HotNews.ro. Inspectorii Fiscului…

- O soferita de 28 de ani nu a acordat prioritate unui alt participant la trafic care se afla pe sensul de mers catre Roman. In urma impactului, produs in intersectia din localitatea Girov, au fost ranite trei femei , pasagere in autoturismul condus de soferita vinovata. Victimele au ajuns la…

- Un accident grav a avut loc in județul Neamț. O mașina a intrat in plin intr-un taxi, intr-o intersecție, iar noua persoane au fost la un pas sa-și piarda viața. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat pe șosea, informeaza Antena 3.

- Un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme s-a produs miercuri pe strada Garlași din municipiul Buzau. Mai multe victime au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital. Doua autoturisme, un Opel și o Toyota, au fost distruse intr-un impact produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Scene șocante in urma unui accident cu șapte mașini pe DN1, in dreptul localitații Baicoi. Doua persoane au fost ranite in urma coliziunii produse pe sensul de mers Brașov-București. Traficul in zona este restricționat. Reprezentanții IPJ Prahova susțin ca in primul accident au fost implicate cinci…