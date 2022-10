Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita, marti, intr-un accident pe A1 la km. 25, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane."Pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 65, in zona localitatii Olteni, judetul Dambovita,…

- Accident violent, marți dupa-amiaza, pe Autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 65, pe raza satului Olteni, comuna Uliești. In urma impactului violent, o persoana a fost ranita. Aceasta primește ingrijiri medicale la fața locului. ”La sosirea echipajului SMURD Vișina, la locul accidentului, acesta…

- Impact violent, luni de de dimineața, pe drumul județean 711A, pe raza localitații Corbii Mari. In urma ciocnirii dintre un autoturism și o autoutilitara, o femeie – pasager a fost ranita. Aceasta a primit ingrijiri medicale de la paramedicii ajunși la fața locului. ”O coliziune intre un autoturism…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, cercetarile preliminare au aratat ca o femeie, in varsta de 53 de ani, in timp ce conducea un autoturism din directia localitatii Topolog catre localitatea Harsova, ar fi parasit partea carosabila, asa incat autoturismul s-a rasturnat.„In urma…

- O persoana a ajuns la spital in urma unui grav accident in sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit ofițerului de presa a Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, impactul a avut loc astazi, 5 octombrie, in jurul orei 12:20.

- Accident violent, luni seara, pe DN 72, pe raza localitații I.L. Caragiale! Doua persoane au fost ranite, in urma coliziunii dintre doua mașini și o caruța. Printre victime se afla caruțașul, in varsta de 48 de ani, și un tanar de 20 de ani, pasager, intr-unul dintre autoturisme. Cele doua persoane…

- Un accident violent, in care a fost implicat un microbuz cu 6 persoane, a fost implicat, joi de dimineața, intr-un accident violent pe DN 72, in zona Nisipuri. 4 din cele șase persoane care se aflau in microbuz au fost ranite și primesc ingrijiri medicale de la paramedicii ajunși la fața locului, potrivit…

- Traficul este restricționat luni dimineața, pe Autostrada A1 București – Pitești in urma unui accident in lanț produs intre trei autovehicule, iar o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe Autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 35, in zona…