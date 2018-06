Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, prefectul județului Argeș, Emilian Dragnea, alaturi de reprezentați ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Arges, Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Capitan Puica Nicolae”, ai Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și ai autoritaților locale le-au ...

- Un accident grav a avut loc in județul Neamț. O mașina a intrat in plin intr-un taxi, intr-o intersecție, iar noua persoane au fost la un pas sa-și piarda viața. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat pe șosea, informeaza Antena 3.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 648 de persoane, 72 de autovehicule, 26 de documente si 4 certificate de inmatriculare ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 1 ndash; 8 iunie,…

- Trei persoane au murit, iar alte doua se zbat intre viata si moarte. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unui taxi a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un stalp. Accidentul a avut loc pe DJ 542, la intrare in comuna Redea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție…

- Week-end insangerat pe soselele din Timis; dupa ce, in cursul zilei de sambata, un tanar si-a pierdut viata, intr-un accident rutier produs la Varias, duminica dimineata... The post Impact devastator pe o sosea din Timis! Doua persoane si-au pierdut viata appeared first on Renasterea banateana .

- Șase persoane au fost ranite și 160 de mașini distruse, dupa ce o ploaie torențiala a provocat o viitura in Ankara. Unele cladiri care functionau ca spatii comerciale au suferit pagube materiale. "Este o catastrofa naturala. Nu exista pierderi de vieti omenesti, dar sase persoane sunt ranite…

- Cinci persoane au fost ranite, vineri seara, localitatea in Breaza, judetul Prahova, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat, transmite corepondentul MEDIAFAX.