Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini s-au șifonat serios dupa un impact violent care a avut loc astazi la pranz pe raza comunei Granicești. Accidentul a avut loc mai exact in zona unde se face bifurcația spre Radauți. Cel mai probabil una dintre mașini care rula dinspre Suceava a vrut sa faca stanga spre Radauți și s-a ciocnit…

- Traficul rutier este blocat, luni dimineata, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident in urma caruia doua persoane au fost ranite, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. In eveniment au fost implicate doua autoturisme conduse de un barbat in varsta de 50 de ani si un altul…

- Un autotren incarcat cu cereale s-a rasturnat pe șoseaua de centura a Sucevei, deasupra ”Zidului Morții”, informeaza ISU Suceava. Traficul este blocat pe ambele sensuri. Intervin la fața locului militarii Detașamentului Suceava cu o autospeciala de stingere dotata cu echipament pentru descarcerare.…

- Doua autotrenuri și trei autoturisme au fost implicate intr-un carambol inregistrat, astazi, in jurul orei 11.00, pe raza satului suceveana Roșiori, din comuna Foraști, in condiții de ninsoare. Doua persoane, conștiente și cooperante, au fost asistate medical de catre echipajele ajunse la fața locului,…

- Un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme s-a produs, vineri seara, pe DN 15, in localitatea Podoleni. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subcomisarul Ramona Ciofu, a declarat ca deocamdata este inregistrata o persoana ranita usor. La fata locului s-a deplasat o ambulanta a Serviciului…

- Un accident rutier in care au fost implicate cel putin 5 autovehicule s-a produs vineri seara, pe DN 15, in comuna Podoleni, a anutat IPJ Neamț. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subcomisarul Ramona Ciofu, a...

- Un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme s-a produs, vineri seara, pe DN 15, in localitatea Podoleni. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subcomisarul Ramona Ciofu, a declarat ca deocamdata este inregistrata o persoana ranita usor. La fata locului s-a deplasat o ambulanta a Serviciului…

- Un accident rutier in care au fost implicate 5 autoturisme s-a produs, vineri seara, pe DN 15, in localitatea Podoleni, arata Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subcomisarul Ramona Ciofu, a declarat ca deocamdata este inregistrata o persoana ranita usor. La fata locului s-a…