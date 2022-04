Stiri pe aceeasi tema

- Impact violent pe DN1C pe raza localitații Satulung intre doua autoturisme. Din primele informații se pare ca nicio persoana nu a fost ranita. Polițiștii au ajuns la fața locului și au inceput sa dirijeze traficul pe un singur sens. Source

- In zilele de 21 și 22 martie 2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș impreuna cu ofițeri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca – Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au desfasurat…

- Impact violent pe centura municipiului Baia Mare. Cauza evenimentului: neacordarea de prioritate la autoturismul care circula din sens opus. Din fericire evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Totuși, un echipaj SMURD a venit la fața locului deoarece un pasager dintr-unul dintre autoturisme…

- Un foc violent a izbucnit cu putin timp in urma in Baia Mare, pe str. Dragos Voda, in zona spre Sasar. A luat foc vegetatia uscata, iar flacarile se propaga repede din cauza vantului. youtube.com/shorts/6arTXkEDZPk?feature=share https://www.youtube.com/shorts/v4i9OKnfy68 Source

- Duminica, 6 martie 2022, duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a lasatului sec de branza, cand se citeste Sfanta Evanghelie de la Matei cu invatatura despre iertare, post si neagonisire, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica…

- Duminica, 6 martie (a Izgonirii lui Adam din Rai, a lasatului sec de branza), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului va savarși Sfanta Liturghie la Parohia „Soborul Sfinților 12 Apostoli” din Baia Mare. Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei…

- Un accident de circulație, cu trei autovehicule implicate, a avut loc astazi, in jurul orei 11:50, pe DN1C, pe raza localitații Cațcau. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un barbat de 61 de ani, din municipiul Dej, care circula dinspre Baia Mare inspre Dej, ar fi patruns pe contrasens,…