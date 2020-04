Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost ranit, marti seara, in urma unui accident rutier petrecut in municipiul Craiova, dupa ce masina de politie in care se afla, care circula cu semnalele luminoase in functiune, a fost lovita de un alt autoturism, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Un copil de doi ani a decedat dupa ce a cazut de la etajul 7 al unui bloc de pe bulevardul Dacia din Craiova. Potrivit ISU Dolj, echipajul SMURD a fost solicitat sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical calificat unei persoane cazute de la inalțime. Ajunși la fața locului, cei din echipajul…

- Femeia de 61 de ani din Melinesti, județul Dolj, disparuta in luna ianuarie de la Spitalul Neuropsihiatrie Craiova, a fost gasita moarta, inecata in zona Valea Fetii din Craiova.Trupul neinsuflețit al femeii a fost descoperit, vineri, de politisti din cadrul Sectiei 2 Politie, noteaza Gazeta de Sud.Oamenii…

- Oamenii legii au dispus retinerea a cinci tineri din Craiova, cu varste cuprinse intre 15 si 18 de ani, suspectati de savarșirea mai multor infracțiuni de furt din autoturisme. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii IPJ Dolj, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au efectuat,…

- Scandalul de plagiat, performantele scolare si academice slabe si modul cum a tratat Bogdan Licu cazurile de la Caracal si adoptia Sorinei sunt motivele invocate de grupul Reset, aceasi organizatie civica care ceruse premierului si retragerea lui Tudorel Toader din Comisia de la Venetia. Pozitia integrala…

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ighiu, a fost reținut de polițiști dupa ce și-ar fi amenințat fratele cu un cuțit și l-ar fi urmarit pe strazile din comuna. Acesta este cercetat pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Sambata, 1 februarie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala…

- Pe raza localitații Doicești a avut loc in urma cu cateva minute, intre 2 autovehicule, un autoturism și o autospeciala Post-ul DOICEȘTI: Autospeciala de poliție, lovita de un șofer care nu s-a asigurat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O femeie, de 43 de ani, din Pitesti a fost identificata de politistii craioveni dupa ce aceasta a inselat o minora de 16 ani pe care ar fi convins-o sa-i dea bijuterii si bani, in schimbul carora s-a angajat sa ii ghiceasca viitorul. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentanii IPJ Dolj, in…