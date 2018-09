Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil in apropiere de localitatea Peresecina, pe soseaua Chisinau - Orhei. Un microbuz s-a rupt in doua dupa ce a intrat din plin intr-un TIR. Potrivit informatiilor, in microbuz se afla doar soferul care a scapat nevatamat, insa vehiculul a ajuns un morman de fiare.

- Un barbat din Obreja a fost lovit de un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi. Se afla in stare de ebrietate si cazuse pe carosabil. Potrivit IPJ Alba, in 23 august, in jurul orei 0.30, pe strada Principala din Obreja, un barbat de 39 de ani, din localitate, fiind in stare avansata de ebrietate,…

- Un grav accident de circulație a avut loc aseara, la Orhei, dupa ce o ambulanta s-a tamponat violent cu un automobil.Deocamdata nu se cunoaste cine se face vinovat de accident si daca sunt victime.

- Accident ca in filmele de groaza pe soseaua Balcani din Capitala. Un microbuz a ieșit pe contrasens și a lovit violent o mașina. In mașina se afla o șoferița impreuna cu fiica sa.Accidentl a fost filmat cu camera de bord instalata in mașina.

- Un grav accident s-a produs în apropiere de Peresecina, raionul Orhei. Potrivit primelor informații, doua vehicule s-au ciocnit violent. Accidentul s-a produs acum câteva minute lânga Peresecina. La fața locului au ajuns salvatorii.O femeie a fost ranita.…

- Un accident de circulație in care au fost implicate un tir și un microbuz s-a produs, luni dupa-amiaza, pe o șosea intens circulata din... The post Impact violent intre un tir si un microbuz. Trafic dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulatie s-a produs, miercuri seara, pe Drumul National 19, in judetul Satu Mare, zece persoane fiind ranite. Un microbuz si un autoturism s-au ciocnit, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie.

- A ignorat culoarea rosie a semaforului si l-a costat o viata. Un sofer in varsta de 58 de ani a ajuns in stare grava la spital, iar pasagerul sau de 48 de ani a murit, dupa ce conducatorul auto al unui microbuz a neglijat culoarea rosie pe care o indica semaforul si a incercat