- Sapte blocuri au ramas fara acoperis si cinci autoturisme au fost avariate in municipiul Hunedoara, noaptea trecuta, din cauza vantului puternic, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Bucati de tabla au fost luate de vant si purtate pana in gradinile blocurilor, iar in…

- Un iesean beat crita la volanul unui autoturism a avariat ieri-dimineata patru autoturisme in trafic, intr-o tamponare in lant. Evenimentul rutier a avut loc la ora 8 dimineata, atunci cand soferul unui autoturism Skoda, in varsta de 36 de ani, care circula dinspre Podul de Piatra catre Piata Nicolina,…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, la Rahau: Doua persoane ranite și doua mașini avariate. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 15.00, pe DN1, la Rahau. Doua persoane au fost ranite și doua mașini avariate. Traficul este ingreunat. Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat…

- Traficul rutier este restricționat pe DN 10, in zona localitații Cislau, din cauza unui eveniment rutier in care sunt implicate doua mașini. O autoutilitara incarcata cu lemne s-a rasturnat pe carosabil, dupa ce șoferul ar fi incercat sa evite un autoturism. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei…

- Accident grav pe soseaua de centura a orașului Brovary, Ucraina. Sapte vehicule s-au ciocnit in lant in apropiere de Kiev, unele masini fiind facute praf.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata.Deocamdata nu se cunosc mai multe detalii.

- Un internaut a postat pe pagina de Facebook o imagine cu un covor persan pus pe drumul national care strabate Defileul Jiului, in apropiere Manastirii Lainici, pentru a combate raspandirea virusului pestei porcine africane. 2019, Romania, dupa Lainici, Primaria Bumbesti Jiu (cred) a pus un covor persan…

- Un accident de circulație, soldat cu doua mașini avariate, a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 07:00, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, in urma impactului, unul dintre cele doua autoturisme implicate in accident a ajuns intr-un stalp. La fața locului au intervenit…

- Zona este cea delimitata de BCR Podu Ros - Palat - Europa si Palat - Piata Unirii. Transportul public va functiona normal, dar autobuzele vor merge pe linia de tramvai. Informatiile au fost facute publice de Anca Gherasim, membra a Comisiei de Circulatie din partea societatii civile, pe Facebook.