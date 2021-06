Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 09:45, pe DN17, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Din primele informații, in accident au fost implicate un autocamion și o autoutilitara. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pe șoseaua Dej – Beclean, in zona localitații Cuzdrioara din județul Cluj a avut loc joi dimineața, cu puțin timp inainte de ora 10, un accident rutier, in care au fost implicate un autotren și un autoturism. Doua persoane au suferit leziuni in urma impactului. Au fost alertate o autospeciala a pompierilor…

- O femeie a ajuns din nou la spital dupa ce ambulanța care o transporta spre domiciliu a facut un accident. Sambata, in jurul orei 17:00, un barbat in varsta de 58 ani, din sat Capu Codrului, comuna Paltinoasa, in timp ce conducea o ambulanța a Serviciului Județean, pe DN 17, in localitatea Valea Putnei,…

- Un accident, in care a fost implicat un șofer din Dej, a avut loc astazi, in jurul orei 11:15, pe DN1C, in localitatea Iclod. Din primele informații, un șofer in varsta de 59 de ani din comuna Roma, județul Botoșani, care se deplasa dinspre Cluj-Napoca inspre Dej, nu s-ar fi asigurat corespunzator la…

- Accident de circulație, luni, la intrarea in Chevereșu Mare. O femeie de 56 de ani a fost ranita și a ajuns la spital, dupa ce șoferul unui tir a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism.

- Un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in curtea unei locuințe din localitatea Piatra Șoimului, jud. Neamț, anunța ISU Neamț. In autoturism se aflau o femeie de 36 de ani și doi copii. La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra…

- O femeie, in varsta de 26 de ani, a fost ranita in urma unui accident rutier, la Targu Jiu. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reiesit faptul ca un barbat, de 53 de ani, din județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe strada Plevnei, din Targu Jiu, ajuns la intersecția…

