Stiri pe aceeasi tema

- Inconstienta si teribilism! Un barbat in varsta de 40 de ani din comuna Boteni și-a omorat fratele, fara sa vrea! Acum se afla in stare de soc, stiind ce a facut, informeaza Realitatea de Argeș.

- Un barbat de 37 de ani, din Corbeni, care conducea un autoturism pe strada Lascar Catargiu, din Curtea de Argeș, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat de 83 de ani, din Curtea de Argeș, care se angajase, regulamentar, in traversarea strazii pe marcajul pietonal. In urma accidentului, pietonul…

- Un barbat de 31 de ani, din Babana, care conducea un autoturism pe strada Vasile Parvan din Pitesti, din directia Craiovei catre Razboieni, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat de 58 de ani, din Pitesti, care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal. Pietonul a fost ranit usor…

- O masina marca Volkswagen Touareg a ramas blocata vineri intr-un rau din județul Arges. Doua persoane se aflau in vehicul in momentul in care acesta a ramas blocat in raul Targului, din orașul Campulung Muscel. Potrivit Mediafax, șoferul ar fi vrut sa spele mașina in rau și astfel a ramas blocat, dar…

- Doi frati din comuna argeseana Merisani au fost arestati la sfarsitul lunii iunie dupa ce au omorat in bataie un om in trafic. David Tudorici, fratele celor doi arestati, este la fel de violent: si-a batut mar prietena, i-a spart nasul unui barbat si este judecat pentru tentativa de omor.

- Un autoturism s-a rastunat pe bulevardul Independentei dupa ce a intrat intr-o masina care a intrat neglijent in intersectie. Din filmul postat se poate observa ca si soferul care s-a rasturnat a pastruns pe banda hasurata, care este practic interzisa circulatie. Din inertie autorismul a lovit si o…

- Accident teribil, pe DN 7, în comuna Moraresti. O femeie a murit iar sotul ei este ranit grav. În accident a murit si câinele celor doi soti. Masina în care se aflau a fost lovita de un TIR.

- Un barbat in varsta de 53 de ani a murit dupa ce a intrat cu mașina intr-un parapet de pe marginea drumului, pe Transfagarașan. Autoturismul a ramas suspendat. Polițiștii fac acum cercetari. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un parapet de pe marginea DN 7C - Transfagarasan.…