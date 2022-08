Impact mortal lângă Timișoara Un barbat, in varsta de 51 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 D, dinspre Sarbova inspre Racovița, iar la intrarea in localitatea Hitiaș, din județul Timiș, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe sensul opus de mers, parasind partea carosabila și intrand in coliziune cu un cap de pod. In urma impactului a rezultat, din nefericire, decesul conducatorului auto, care se afla singur in autoturism. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „ucidere din culpa”, cercetarile fiind continuate in vederea stabilirii cauzelor și condițiilor… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

