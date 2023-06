Impact la ieșirea din Buzău | Circulație îngreunată La ora transmiterii acestei știri, la ieșirea din Buzau spre Ploiești se circula ingreunat, dupa ce un eveniment rutier s-a produs chiar la coborarea de pe pasarela Nehoiu. Deocamdata nu se cunoaște numarul autovehiculelor implicate in eveniment. La fața locului sunt prezente insa un echipaj de stingere și unul de descarcerare, din cadrul ISU Buzau. … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

