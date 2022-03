Stiri pe aceeasi tema

- Tanara insarcinata care se afla in ambulanta implicata, marti dimineata, in accidentul din judetul Iasi soldat cu sapte morti a nascut un baiat perfect sanatos, in cursul dupa-amiezii, la Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi. Atat mama, cat si copilul sunt intr-o stare buna, anunța news.ro. Medicul…

- Maria, gravida care se afla in ambulanța implicata in accidentul cu șapte morți din dreptul localitații Sarca, Iași, a nascut in aceasta dupa-amiaza. Baiatul se va numi Albert Nicolas. De dimineața, Maria, insarcinata in 37 de saptamani, a inceput sa se simta rau. Și-a dat seama repede ca 1 februarie…

- Tanara insarcinata care se afla in ambulanța lovita de catre un TIR, in Iași, a nascut un bebeluș perfect sanatos. Dupa șocul trait in timpul accidentului, medicii erau pregatițți pentru ce este mai rau, dar, din fericire, Maria Bihalcea nu a avut parte de complicații. Iata cine este aceasta, dar și…

