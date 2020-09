IMPACT între un microbuz și o mașină, la ieșire din Apahida – FOTO Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:20, la ieșire din localitatea Apahida spre Reghin. Din primele informații, in accident au fost implucate un autoturism și un microbuz. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Cluj, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. ”In momentul sosirii pompierilor la locul accidentului toți pasagerii din microbuz erau deja preluați de un alt microbuz, pentru a fi transportați la destinație. Nici unul dintre aceștia nu a solicitat consult medical. O femeie care se afla in autoturism in momentul accidentului… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane, a avut loc miercuri dupa-amiaza, la ieșre din Apahida.Din primele informații, este vorba despre o coliziune intre un autoturism și un microbuz.Conform ISU Cluj, incidentul a avut loc in jurul orei 13.20, iar in momentul sosirii pompierilor la…

- Trei pesoane au decedat pe loc și o alta a fost transportata la spital in urma unui accident rutier produs in aceasta diminața pe Centura de Nord a Craiovei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, politistii s-au deplasat la fata locului, iar din cercetarile efectuate au stabilit…

- Trei pesoane au decedat pe loc și o alta a fost transportata la spital in urma unui accident rutier produs in aceasta diminața pe Centura de Nord a Craiovei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, politistii s-au deplasat la fata locului, iar din cercetarile efectuate au stabilit…

- Impact violent in satul Gura Galbenei din raionul Cimișlia. Un tanar a fost lovit de catre o mașina. Din imaginile publicate pe pagina ”știri 24” pe Facebook se poate observa cum la un moment dat, de dupa un microbuz ce staționa pe acostament, un pieton incepe a traversa strada.

- ■ un tinar baut si fara permis a furat o masina, a intrat cu ea intr-un cap de pod si a fugit ■ masina a luat foc ■ Politistii nemteni au stabilit circumstantele in care s-a produs, in noaptea de 17 spre 18 iulie, accidentul rutier in urma caruia un autoturism a luat foc. Conform […] Articolul Neamt:…

- Accidentul rutier petrecut miercuri, in jurul amiezii, la Alba Iulia, in fața sediului Spitalului Județean de Urgența Alba, a fost surprins in imagini, de o camera de bord a unui cititor alba24.ro. Este vorba despre un autoturism Daewoo Matiz lovit de un Hyundai, in intersecția din fața unitații medicale.…

- Doua persoane sunt ranite dupa ce o duba ce transporta paine s-a ciocnit cu un microbuz și un autoturism, intre localitațile Cicarlau și Ilba, județul Maramureș.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația este restricționata pe ambele sensuri pe…