- Un accident rutier a avut loc in Viișoara. O caruța a ieșit in DN 17, impactul nemaiputand fi evitat. Caruțașul rupt de beat și un minor au ajuns in spital. Un apel la 112 anunța un accident rutier in cartierul Viișoara. La intersecția cu strada Baholț, o caruța a ieșit in DN 17. Impactul nu a mai putut…

- Un grav accident de circulație a avut loc in Mureșenii Bargaului. O mașina s-a ”infipt” intr-un cap de pod. O minora, grav ranita. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe DN 17, in localitate Mureșenii Bargaului. O mașina a parasit partea carosabila, oprindu-se intr-un cap de pod. In mașina se aflau…

- Un sofer roman a intrat cu masina intr-un autoturism blindat din coloana oficiala a președintelui american Joe Biden, la Roma Un sofer roman a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, vineri dupa-amiaza. Accidentul s-a produs la Roma, unde președintele american se afla…

- Polițiștii Biroului Rutier au depistat, in noaptea de 25 spre 26 septembrie, pe strazile din municipiul Zalau, inca doi conducatori auto sub influența substanțelor psihoactive. Pentru oamenii legii a devenit deja o obișnuința sa depisteze in trafic șoferi drogați. Prima fapta a fost constatata, la ora…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au intervenit marți la un accident de circulație, unde au constatat ca șoferul este sub influența alcoolului. In jurul orelor 16:00 in localitatea Josenii Bargaului, pe Drumul Național 17 a avut loc un accident rutier. Un autoturism condus de un barbat…

- Un tanar din Suceava s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat de catre polițiștii din Bistrița-Nasaud, conducand sub influența drogurilor. Acesta a atras atenția polițiștilor din cauza ca a condus cu viteza peste limita legala. Polițiștii Biroului Rutier au surprins, sambata, cu aparatul radar,…

- Un barbat și o femeie, de 36 și 34 de ani, care circulau cu un scuter pe Bulevardul Muncii, au suferit multiple escoriații. Un autoturism le-a taiat calea. Conducatorul mopedului nu a putut evita impactul. Victimele au fost transportate la spital. Accidentul rutier a avut loc in prima parte a zilei…