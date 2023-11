Impact între un autobuz și un autoturism, pe o stradă din Târgu Mureș Pompierii Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 3 noiembrie, in jurul orei 14.00, la un accident rutier produs pe strada Republicii din municipiul Targu Mureș. "La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere și un echipaj medical SAJ, care au constatat faptul ca accidentul rutier s-a produs intre un autobuz și un … Post-ul Impact intre un autobuz și un... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

