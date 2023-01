Impact între o mașină de Poliție locală și un taxi la Timișoara In data de 07.01.2023, in jurul orei 23:05, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina la un accident rutier petrecut la intersecția bulevardului I.C. Bratianu cu strada Michelangelo din municipiul Timișoara, soldat cu ranirea a doua persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca in evenimentul rutier au fost implicate o autospeciala a Direcției Poliției Locale Timișoara și un autoturism de taxi. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca, un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus o autospeciala a Direcției Poliției Locale Timișoara pe bulevardul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Municipiului Galati a fost sesizata, prin 112, ca joi seara, pe strada Brailei, a avut loc un eveniment rutier.Politistii din cadrul Biroului Rutier au constatat ca cele sesizate se confirma, iar din verificarile preliminare au stabilit ca un barbat cu varsta de 23 de ani, din municipiul Galati,…

- O mașina a luat foc in mers pe o strada din Botoșani. Șoferul a observat ca iese fum de sub bord și a sunat la 112 Un autoturism a luat foc in timp ce se deplasa pe strada Imparat Traian din municipiul Botoșani. Conducatorul auto a observat ca iese fum de sub bord, a oprit și a sunat la 112. S-a intamplat…

- Accident cu victima… O femeie, in varsta de 21 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Eroilor de la Tisa dinTimișoara, dinspre strada Cluj, iar la intersecția cu strada F.C. Ripensia a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 44 de ani, care circula din sensul opus…

- "La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD (TIM si EPA) din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt. Ajunsi la locul solicitarii, pompierii au gasit un autoturism cazut in albia unui parau. In autoturism nu se aflau persoane",…

- Un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autovehicul pe Calea Buziașului dinspre Timișoara spre Moșnița, iar la un moment dat a surprins și accident un barbat, in varsta de 63 de ani, care traversa strada prin loc nepermis. In urma impactului, pietonul a decedat. Accidentul s-a petrecut duminica…

- Duminica seara, 23 octombrie: Polițiștii din Ramnicu Valcea au intervenit la un eveniment rutier soldat cu ranirea unui pieton. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Marașești…

- In data de 17.10.2022, in jurul orei 12:40, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Andrei Șaguna din municipiul Timișoara s-a produs un accident de circulație. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 62 de ani, s-a angajat…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara pe strada Domnisori din municipiu, unde o femeie in varsta de 38 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa strada. Medicii sositi la fata locului ii acorda victimei primul ajutor, urmand a se stabili daca este necesar transportul acesteia la…