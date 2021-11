Impact între două maşini pe strada Minerilor din Baia Mare In seara de marti, in jurul orei 22.00, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Minerilor la intersectie cu strada Industriei din municipiu. La fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 31 de ani din municipiu care a condus un autoturism dinspre strada Victoriei, iar la un moment dat, a patruns […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți seara, in jurul orei 22.00, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Minerilor la intersectie cu strada Industriei din municipiu. ”La fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 31 de ani din municipiu care a condus un autoturism dinspre strada Victoriei, iar la…

- Duminica dimineata, polițiștii baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Imașului din Baia Mare. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 26 de ani din Baia Mare a condus un autoturism dinspre strada Barajului inspre strada Firiza, iar la intersecția cu drumul…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, la intersectia de la mall-ul Vivo din Baia Mare. Potrivit primelor informatii in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Traficul in zona este ingreunat. Source

- Un accident de circulație s-a produs in urma cu puțin timp pe drumul național 1 C Baia Mare – Satu Mare, pe raza orașului Tauții Magherauș. Din primele informații se pare ca in accident sunt implicate doua autoturisme, iar trei persoane au fost ranite. Nicio victima nu este incarcerata. Traficul rutier…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in Baia Mare, pe strada George Enescu. Potrivit primelor informatii, doua masini au intrat in coliziune. La fata locului se afla echipaje SMURD si de politie. Participantii la trafic sunt sfatuiti sa evite zona! Foto Alex Ciurdas / Radare Maramures Source

- In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 01.00, polițiștii Biroului de Ordine au observat in trafic pe strada Victor Babeș din Baia Mare un autoturism, avand direcția de deplasare inspre strada Ion Luca Caragiale, fara a avea in funcțiune luminile de intalnire, fapt pentru care polițiștii au…

- Grav accident rutier duminica dupa-masa pe strada Unirii din Sacalașeni. Doua autovehicule au intrat in coliziune, La ora 16.35, polițiștii Biroului Rutier din Baia Mare au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 despre producerea unui accident rutier in localitatea Sacalașeni, pe strada Unirii. La fața…

- Joi dupa-masa, la ora 17.25, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Victoriei din Borsa. La fața locului, polițiștii au identificat un tanar de 26 de ani din Borșa, care ar fi condus un autoturism pe D.N. 18 strada Victoriei, avand directia de deplasare dinspre Borsa inspre…