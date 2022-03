Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier intre doua autoturisme a avut loc duminica, 13 martie, pe strada Podeni din Targu Mureș. Post-ul Impact intre doua mașini, pe strada Podeni! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Impact intre doua mașini, pe strada Podeni!…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost solicitați sa intervina luni, 7 martie, in jurul orei 16.51, la un accident rutier care a avut loc pe strada Principala din localitatea Nadeș. "Este vorba despre un accident rutier care s-a produs frontal, intre doua autocamioane, astfel…

- Incendiu violent astazi in jurul pranzului pe strada Caramizilor din Tauții de Sus (oraș Baia Sprie). Acoperișul unei case a luat foc și a ars ca o torța. La locul incendiului au ajuns imediat doua echipaje cu apa și spuma ale ISU Maramureș, Detașamentul Baia Mare. Militarii au localizat și stins incendiul,…

- In seara de joi, la ora 19.50, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.N.18, strada Aleea Eroilor a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 43 de ani din Vișeu de Sus,…

- A fost noapte de foc in Baia Mare. In noaptea de sambata spre duminica, imediat dupa ora 1.00, pompierii militari au fost alertați despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism parcat pe bulevardul Unirii, in zona unui market. Un echipaj de stingere a fost trimis in zona. Focul a izbucnit din cauza…

- Accident grav pe drumul județean 187 la Ruscova. Din primele informații se pare ca in accident au fost implicate trei autoturisme. Doua dintre acestea au ramas pe partea carosabila, iar una a spulberat un gard și s-a oprit in gradina unui localnic. Conform informațiilor oficiale se pare ca o persoana…

- In aceasta seara, in jurul ore 22:00, in intersecția dintre strazile Mihai Eminescu și Vrancei din Baia Mare, a avut loc un accident grav de circulație. Șoferul care a ieșit de pe Vrancei nu a acordat prioritate și a fost izbit puternic de șoferul care conducea autoturismul de pe Mihai Eminescu. Traficul…

- Chiar in aceste momente, traficul pe DN 1C, pe direcția Baia Mare-Recea, este innegurat in urma unui accident de circulație grav in care au fost implicate trei autoturisme. Acum a ajuns poliția la locul accidentului. Vom reveni! Source