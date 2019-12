Impact Hub Bucharest atrage un nou partener si o investitie de 2 milioane de euro de la Autonom

Stiri pe aceeasi tema

- ALTEX Romania continua sa se extinda la nivel național și deschide la Satu Mare cel mai nou magazin MEDIA GALAXY, cel cu numarul 20 al rețelei, azi 20 Noiembrie. Deschiderea noului magazin urmeaza direcția companiei de implicare in dezvoltarea comunitații locale și a atras o investiție de 8 milioane…

- „BSH Hausgerate GmbH a decis sa nu-si continue planurile pentru constructia unei fabrici de masini de spalat in Simeria pana la o noua notificare. Din cauza conditiilor economice si a planificarii strategice a vanzarilor bazate pe acestea, producatorul de electrocasnice nu vede in prezent necesitatea…

- La eveniment vor participa aproximativ 80 de oameni de stiinta din Germania, Franta, Italia, Spania, Austria, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria si Romania, fiind vorba despre persoane interesate de istoria provinciilor dunarene din lumea romana. Tema din acest este este Romans and Natives in the Danubian…

- Arad. Ionel Ciupe, consilier local municipal, este de parere ca Aradul ar putea fi salvat din letargia in care a intrat doar prin proiecte mari și indraznețe. “Din pacate pentru toți, dar mai ales pentru noi, cei care iubim Aradul, orașul nu mai este atractiv nici pentru locuitorii sai și in niciun…

- Europarlamentarul Gheorghe Falca a declarat ca Aradul este locația analizata de Volkswagen pentru deschiderea unei fabrici Skoda. Potrivit acestuia, investiția in Turcia, locul ales inițial de companie, a fost amanata. Europarlamentarul Gheorghe Falca, a declarat, marți, pentru Mediafax, ca reprezentanții…

- Romania ocupa locul 51, in crestere cu o pozitie comparativ cu 2018, in topul celor mai competitive 141 de state ale lumii, in timp ce la varful clasamentului Singapore a devansat SUA, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF) publicat miercuri, transmite AFP. Scorul general obtinut…

- Sambata, la Lugoj a avut loc cea de-a VII-a intalnire a Bisericilor Reformate din Euroregiunea DKMT (Dunare – Criș – Mureș – Tisa). Intalnirea a fost gazduita de Biserica Creștina Baptista „Harul” și a reunit 1.200 de credincioși reformați din Serbia, Ungaria și Romania. La eveniment…