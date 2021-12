Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva minute, in Baia Mare, a avut loc un accident de circulație. Șoferul unui BMW a lovit un alt autoturism. Din fericire, nu au existat victime, dar o banda de circulație a fost blocata pentru cateva minute bune. Source

- Acum cateva minute, un puternic impact a avut loc pe șoselele din Baia Mare. Evenimentul auto a avut loc pe intersecția bulevardelor Traian cu Republicii. Din primele informații, nu exista victime, dar traficul este ingreunat. Vom reveni! Source

Azi noapte, ora 00.10, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe raza localitații Lapuș, este posibil sa fi avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale, iar un stalp s-ar fi rupt și firele sunt pe șosea.

- In noaptea de marti spre miercuri, la ora 00.10, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe raza localitații Lapuș este posibil sa fi avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar un stalp s-ar fi rupt și firele sunt pe șosea.…

Dezastru pe strada Garii din Baia Mare. Soferul unui autoturism BMW inmatriculat in Maramureș a reușit "performanța" de a distruge șase autoturisme. Conform martorilor se pare dupa impact din autoturismul BMW ar fi coborat doi tineri care ar fi disparut intre blocuri.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, la intersectia de la mall-ul Vivo din Baia Mare. Potrivit primelor informatii in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Traficul in zona este ingreunat. Source

- Cristina, Micki, Elvi și Hattie, voluntari internaționali ai Asociației „Team for Youth” Baia Mare, au participat luni la un eveniment organizat de Colegiile Naționale „Gheorghe Șincai” și „Mihai Eminescu” cu ocazia Zilei Europene a Limbilor. In timpul evenimentului, au prezentat cateva lucruri despre…