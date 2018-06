Impact frontal pe şosea, şofer mort Un grav accident s-a produs la iesirea din localitatea Cocorova, pe DN 67. Soferul vinovat, un barbat de 61 de ani, venea cu mare vizeza dinspre Targu Jiu. La un moment dat, s-a angajat intr-o depasire si a intrat fronal intr-o masina condusa de un tanar de 20 de ani. Pompierii de la descarcerare si doua ambulante au ajuns la locul accidentului. Barbatul vinovat a fost scos cu dificultate din masina aflata pe camp si dus la spital, unde a murit la scurt timp. Celalalt sofer, de 20 de ani, nu a avut nici macar o zgarietura. In urma accidentului, traficul a fost blocat ambele sensuri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

