- Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc luni dimineața pe DN6, in județul Caraș-Severin. Șoferul autoturismului a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General...

- Traficul rutier este blocat luni dupa-amiaza pe DN1, in județul Prahova, unde o cisterna incarcata cu biodiesel a luat foc. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incendiul a izbucnit la o cisterna care transporta biodiesel, pe DN1A Ploiești-Brașov, in apropierea…

- Traficul este oprit sambata la pranz pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași, dupa ce o mașina a luat foc. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incidentul a avut loc pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 31, pe sensul catre litoral,…

- Patru mașini, printre care și o cisterna cu acid fosforic, au fost implicate sambata dimineața intr-un accident produs pe DN24, in județul Galați. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 24 Tecuci-Tișița, in apropierea localitații…

- Traficul este oprit sambata dimineața pe DN1, in județul Bihor, dupa ce o mașina a intrat intr-un stalp, care a cazut pe șosea. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN1 Cluj-Napoca - Oradea, in zona localitații Topa de Criș, județul Bihor, șoferul…

- Traficul este ingreunat luni dimineața pe DN 10, in județul Covasna, din cauza unui accident in care au fost implicate doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul in care au fost implicate doua mașini a avut loc pe DN 10 Brașov – Buzau,…

- Un baiat in varsta de 14 ani a fost acroșat de o mașina in apropierea localitații Chibed din județul Mureș. Accidentul a avut loc pe DN 13 A Sovata – Sangeorgiu de Padure, a precizat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane. Baiatul se afla in stare de inconștiența și a fost transportat…