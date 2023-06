Stiri pe aceeasi tema

Un accident rutier cu 3 autoturisme implicate a avut loc marți pe strada Moților din municipiul Cluj-Napoca, la intersecția cu strada Mihai Eminescu. Polițiștii au anunțat ca traficul este afectat pe Calea Moților in urma unui accident rutier produs intre trei mașini. Din primele informații doua persoane…

Joi, 18 mai, Biroul Rutier din Baia Mare a intervenit in jurul orei 12.00 la un accident de circulație soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii rutieri au constatat faptul ca un tanar de 21 de ani din Preluca Veche, aflat la volanul unui autoturism…

In aceasta dupa-masa, in urma cu doar cateva minute, pe DN 1C, in Pasul Mesteacan a avut loc un accident de circulație. Șoferul unui autoutilitare a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Traficul se desfașoara in condiții normale. Se intervine la repunerea ansamblului pe șosea. Material in…

In urma cu doar cateva minute, un accident de circulație a avut loc pe Bulevardul Republicii din municipiul Baia Mare. Doua autoturisme l-au ciocnit. Traficul fiind blocat mai multe minute. La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de poliție, dar și un echipaj medical. Material in actualizare!

In urma cu doar cateva minute, la intersecția dintre Bulevardele București cu Republicii, s-a produs un grav accident de circulație. Doua autoturisme s-au ciocnit in intersecție, dupa ce șoferul unuia dintre autoturisme ar fi forțat semaforul. Din primele informații, o persoana a fost transportata la…

Coliziune intre 2 autoturisme pe strada Balcescu, Baia Mare. A intervenit Detasamentul Baia Mare cu 2 echipaje de pompieri si 2 echipaje medicale SMURD. Cele 5 persoane implicate in accident refuza transportul la spital. Material in actualizare!

Accident rutier cu putin timp in urma in Baia Mare, la intersectia strazilor Industriei si Bujorului. Potrivit primelor informatii, doua masini au intrat in coliziune. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de interventie. Foto facebook / Radare Maramures