- Tragedia s-a petrecut intre localitațile Geoagiu si Orastie. O mașina a derapat și a intrat pe contrasens direct intr-o camioneta. Doi barbați, in varsta de 38, respectiv 45 de ani, au murit pe loc. Conform primelor cercetari, se pare ca accidentul a avut loc dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului,…

- Un autoturism si un tractor s-au ciocnit frontal, luni seara, in judetul Timis, intre localitatile Bethausen si Cladova. Evenimentul s-a soldat cu decesul unui tanar si ranirea altor doua persoane.

- La doar o zi dupa o tragedie similara in Petroșani, un copil de un an si 10 luni a cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Orastie. Baiețelul nu a mai putut fi salvat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres.