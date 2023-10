Impact fatal. Buzoian mort într-un accident pe E85, la Oreavul Inca o tragedie pe ,,șoseaua morții” E85. Un barbat a decedat in urma unui accident pridus aseara la ieșire din Oreavul. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția Vrancea catre Buzau de catre un catre un șofer buzoian, in varsta de 41 de ani, și o autoutilitara care circula din sens opus, la volanul careia se afla un conducator auto de 27 de ani, din Dambovița. Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului autoturismului. De asemenea, in urma impactului, șoferul autoutilitarei și un pasager al acestuia, un tanar de 28 de ani,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

