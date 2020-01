Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs duminica intr-un apartament dintr-un bloc situat in Baia Mare. 38 de persoane din imobil au fost evacuate, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babut. Potrivit oficialului ISU, explozia n-a fost urmata de incendiu si n-a provocat victime. “Este vorba de o explozie…

- Incendiu devastator pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare. Mai multe echipaje de pompieri intervin, dar se pare ca au nevoie de intariri. O locuința aflata in imediata apropiere a unei cunoscute pensiuni arde ca o torța. Circulația in zona este oprita. știre in actualizare. Source

- Vremea a fost rece, geroasa dimineata si noaptea. Cerul a fost variabil la senin. Vantul a suflat slab.Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -15 grade, Baia Mare si Sighetu Marmatiei -12 grade. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat in zona de ses, deal si munte,…

- Saptamana incepe cu un nou accident rutier, petrecut in Baia Mare. Pe strada Vasile Lucaciu, o femeie care traversa strada pe trecerea pentru pietoni a fost surprinsa și accidentata de un autoturism. In urma impactului, femeia a suferit leziuni corporale și a fost transportata la spital. Se continua…

- Incepand de luni, 4 noiembrie, in Baia Mare se instituie urmatoarele sensuri unice: – pe strada Andrei Mureșanu, tronson cuprins intre sensul giratoriu de la intersecția strazilor 22 Decembrie / Vasile Alecsandri / Piața Izvoare / Cloșca pana la strada Gheorghe Șincai, se va circula pe directia de deplasare…

- In baza probatoriului administrat, politistii din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar din municipiu, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, amenintare si distrugere. Acesta…

- Duminica, in jurul orei 19.00, politistii din Baia Sprie au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza orasului. La fata locului s-a constatat ca o tanara de 25 ani, domiciliata in Baia Sprie care conducea un autoturism pe strada Gutinului din oras, in momentul in care a ajuns la intersecția…