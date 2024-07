Impact devastator între un autobuz și un camion, în India: 18 oameni au murit – VIDEO Un accident rutier cu urmari cumplite a avut loc miercuri in India, fiind implicate un autobuz și un camion. Din primele informații, 18 oameni au murit. Sunt și mai multe persoane ranite. Un autobuz de pasageri cu doua etaje s-a ciocnit, miercuri, cu un camion cu lapte in nordul Indiei, omorand cel putin 18 persoane […] The post Impact devastator intre un autobuz și un camion, in India: 18 oameni au murit – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

