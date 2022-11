Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au intervenit in ajutorul victimelor cu un echipaj de descarcerare, trei ambulanțe SAJ și autospeciala ATPVM (autospeciala transport personal si victime multiple).La sosirea echipajelor de interventie nu au fost identificate persoane incarcerate in cele doua vehicule, insa fiecare dintre…

- Peste 50 de persoane sunt suspectate ca au fraudat examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere, dupa un mecanism pus la punct de un instructor auto, in varsta de 43 de ani, si un barbat de 28 de ani, care avea rol de "sufleor". Suma solicitata candidatilor era cuprinsa intre 3.000 si…

- Politistii din Bucuresti efectueaza, marti dimineata, sase perchezitii in Capitala si in judetul Ialomita si pun in aplicare 26 de mandate de aducere, in Capitala si judetele Ilfov si Calarasi, pe numele angajatilor unei case de pariuri acuzati de frauda informatica.

- Polițiștii din București pun in marți aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și județul Ialomița și 26 de mandate de aducere, in Capitala și județele Ilfov și Calarași, emise pe numele unor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de frauda informatica. Fii la curent…

- Doi barbați in varsta de 39 și respectiv, 43 de ani, din Pantelimon și București, au fost reținuți de polițiștii clujeni, dupa ce au talharit un curier din Gherla, furandu-i boseta in care se aflau aproape 3.000 de lei. La data de 14 Septembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul…

- Doua mașini s-au ciocnit violent la Rodna, intr-un accident rutier, cu puțin timp in urma. In accident se pare ca sunt implicați 7 copii și doi adulți. Un grav accident a fost semnalat in urma cu puțin timp, la Rodna. La fața locului au intervenit doua echipaje de Prim Ajutor, un echipaj de la Ambulanța…

- Un motociclist drogat a dat peste un polițist care incerca sa il opreasca. Urmarirea s-a desfașurat in noaptea de vineri spre sambata, pe DN1, Ilfov. Echipajul de poliție a urmarit doua motociclete care se deplasau pe DN1A, dinspre Crevedia in direcția București.Unul dintre cei doi motocicliști a redus…