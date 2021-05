Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor se extinde si la Iasi, unde va dezvolta unul dintre cele mai mari ansambluri rezidentiale din regiune, Greenfield Copou, proiect estimat la 130 milioane euro. Lucrarile vor incepe anul acesta, cu termen de finalizare in 2024, fiind…

- Lucrarile vor incepe anul acesta, cu termen de finalizare in 2024, fiind construit in doua faze. “Impact Developer & Contractor, unicul dezvoltator imobiliar din Romania listat la Bursa de Valori Bucuresti, se extinde si in capitala Moldovei, unde va dezvolta unul dintre cele mai mari ansambluri rezidentiale…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV – in curand Universitatea pentru Științele Vieții) va gazdui ceremonia de premiere a fermierilor romani din Moldova – Gala Fermierilor. Evenimentul este organizat de catre PRIA Agriculture, atat online…

- PRIAevents, avand BRD și BRD Sogelease ca și parteneri principali, organizeaza Gala Fermierilor Romani din Moldova, eveniment ce va avea loc online și on-site la Iași in 12 mai 2021, de la 10,30. Vom aborda subiectele cele mai interesante pentru comunitatea acestora si vom reuni fermierii din intreaga…

- Star Resindece Invest, companie fondata de dezvoltatorul Impact, se va lista vinderi 19 martie la Bursa de Valori București (BVB), iar compania va fi primul REIT (Trust de investiții imobiliare) romanesc care va fi listat pe piața AeRO. REIT-urile sunt sunt trusturi sau fonduri de investiții imobiliare,…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu Asociatia Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania, organizeaza la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 27 februarie - 14 martie, expozitia fotodocumentara "Amintiri de carton" dedicata Holocaustului…

- "Impact Developer & Contractor a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietatilor imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in crestere cu 29,4% fata de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun rezultat al dezvoltatorului, din ultimul deceniu. Intr-un an marcat de…