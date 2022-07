Stiri pe aceeasi tema

- Britney Spears este pregatita pentru un nou capitol din viața ei, moment care a debutat cu o nunta ca-n povești cu alesul inimii ei, Sam Asghari. Dupa ce fostul soț a intrat abuziv pe proprietatea vedetei, iar familia ei a avut numeroase comentarii cu privire la nunta, Spears a decis sa se mute intr-o…

- Shakira (45 de ani) și Gerard Pique (35 de ani) s-au desparțit dupa 12 ani de relație. Dupa ce presa din Spania a scris ca in viața fotbalistului ar exista deja o alta femeie, tot mai multe informații cu privire la infidelitatea lui Gerard Pique au inceput sa iasa la iveala. Jucatorul Barcelonei a fost…

- O noua despartire in lumea mondena! Brigitte si Florin Pastrama au decis sa divorteze, dupa trei ani de mariaj. Bruneta a dat vestea in exclusivitate pentru Click! si a oferit detalii despre separarea lor. Brigitte Pastrama a decis: va divorta de sotul ei, Florin Pastrama. Vedeta a venit, joi seara,…

- Anda Adam se afla in centrul unui nou scandal! Judecatoria Cornetu a decis, prin decizie executorie, evacuarea cantareței din imobilul pe care il ocupa in orașul Bragadiru. Click! publica primele declarații in exclusivitate ale artistei! Anda Adam: „Am fost inșelata. Acest imobil nu au vrut sa mi-l…

- Anamaria Prodan a anunțat ca Reghe e istorie și ca vrea sa divorțeze cat mai repede ca sa aiba cale libera alaturi de noul iubit, pe care deocamdata il ține la secret! Știm doar ca e putred de bogat și ca face parte din lumea araba. Anamaria Prodan a dezvaluit, pentru Click!, care anume va […] Articolul…

- Botez cu ștaif in showbiz pentru fiica Marei Banica, micuța Donca Maria! Peste 200 invitați, dintre care nume cunoscute, au venit la creștinarea micuței, care a avut loc la Biserica Sfantul Gheorghe Nou. Slujba a fost oficiata de un sobor de patru preoți. Micuța Donca Maria nu a plans deloc atunci cand…

- E stirea momentului in lumea mondena. Bianca Dragusanu ar fi gravida, iar tatal ar fi chiar Gabi Badalau. Click! a aflat detalii despre sarcina blondei, care ar fi deja in zece saptamani. Sursele noastre au povestit ca Bianca ar incerca de mult sa aiba un copil cu Gabi, iar vestea cea mare a venit dupa…

- Inca un divorț cu scandal in showbiz! Relația dintre designerul Sonia Trifan și fotbalistul Andrei Neagoe este istorie! Click! a aflat ca Sonia a divorțat inca din luna decembrie, dupa ce ar fi fost inșelata de fotbalist! Sportivul și-a facut bagajele și s-a mutat de acasa, la noua lui partenera! Avem…