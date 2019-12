Stiri pe aceeasi tema

- Calin Geambașu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a dezvaluit admiratorilor ca de Craciun, s-a impacat cu tatal sau, dupa aproape doi ani de scandaluri.Petre Geambasu a fost internat in spital, iar fiul lui l-a sunat in Ajunul Craciunului și au vorbit la telefon timp de 20 de minute.„Cineva…

- In medie, peste 160 de polițiști vor fi zilnic la datorie in aceste zile de sarbatoare, astfel incat cetațenii sa petreaca Nașterea Domnului in liniște și siguranța. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba vor fi la datorie, in perioada Craciunului, pentru asigurarea ordinii și sigurantei…

- ”Preacuviosi si Preacucernici Parinti,Iubiti credinciosi si credincioase, La sarbatoarea Craciunului praznuim taina Nasterii Pruncului Iisus Hristos din Fecioara Maria si, prin aceasta, taina binecuvantarii parintilor si a copiilor. Felul in care Sfintii Evanghelisti Matei (1,…

- Au fost formulate acuzații foarte grave la adresa fiului lui Petre Geambașu, fiind suspectat in prezent de catre autoritați de fapte care ingrozesc. Asta deoarece Calin Geambașu este suspectat alaturi de fosta lui iubita pentru fapte oripilante, pe care le-ar fi aplicat propriului sau copil. De asemenea,…

- Oana Roman a anuntat ca divorteaza de sotul sau, Marius Elisei. Anuntul a fost facut in urma cu doar cateva minute, dupa ce cu cateva ore inainte, Oana Roman a anuntat ca ea si fiica sa au ramas singure, asumat.

- Angajatorii pot sa acorde salariaților tichete cadou, cu ocazia Craciunului. Insa, in funcție de valoarea tichetelor, poate fi necesara plata unor taxe catre stat, care sunt ușor diferite pentru angajatorii din domeniul construcțiilor - aceștia datoreaza numai contribuția redusa la pensii. Concret,…

- Am intrat deja in luna decembrie, iar decorațiunile de Craciun iși fac simțita prezința. In centrele orașelor și in case, oamenii iși aduc deja simbolul Craciunului, un brad mare, verde și stufos.

- In Banie a fost dat startul petrecerilor de sarbatori. Targul de Craciun și-a deschis azi porțile și ii așteapta pe cei care tanjesc dupa vin fiert și alte bunatați de sezon. Craiovenii vor avea parte de surprize pentru toate varstele: spectacole, ateliere pentru copii, expoziții cu vanzare de produse…