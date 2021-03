Stiri pe aceeasi tema

- Blocul de cinci etaje ridicat pe aleea Nicolae Tonitza din Constanta prinde contur Imobilul a fost autorizat de primarie in 2020Continua lucrarile la blocul de cinci etaje de pe aleea Pictor Nicolae Tonitza, din municipiul Constanta. Investitori sunt Decebal si Maria Tapangea, care au primit autorizatia…

- Conform proiectului aprobat și finanțat de administrația locala din bugetul local al orașului Mioveni, in vara anului trecut au demarat lucrarile de reabilitare, amenajare și mansardare a blocului Camin C situat in complexul Liceului Tehnologic ”Dacia”. La finalul amenajarilor se vor obține 59 de unitați…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, avand in vedere incidentul care a avut loc, astazi, in care a fost implicat un chiriaș al municipalitații, in blocul cu locuințe sociale de pe Aleea Catinei, zona respectiva va fi atent monitorizata. Precizam ca, persoana asistata social a amenințat…

Primarul turdean Cristian Matei a spus ca lucrarile de construire a noului ansamblu de locuințe sociale (doua blocuri) de pe strada Negru Voda nr. 11 avanseaza. Aici se construiesc 72 de apartamente,...

- Primaria orașului Marașești deruleaza un proiect care vizeaza construirea a 40 de locuințe sociale pentru locuitorii din categorii defavorizate. Proiectul a fost scos la licitație pe Serviciul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pentru desemnarea constructorului care va executa lucrarile. Proiectul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au dispus oprirea temporara a executarii lucrarilor la un bloc de locuinte din Strada Visarion din Capitala, in cadrul unui dosar in care se investigheaza infractiuni de fals in declaratii si executarea de lucrari fara autorizatie de desfiintare.…

- RESITA – Printr-o solicitare inaintata administratiei locale, Asociatia Nevo Parudimos a transmis faptul ca se angajeaza sa reabiliteze locuinte aflate in administrarea Primariei Resita, in limita a 50.000 lei asigurati din fondurile acestei asociatii! Ca urmare, printr-o decizie recenta a Consiliului…

- Sistemul de iluminat public din Vulcan va fi modernizat cu bani europeni. ADRVEST și Primaria Vulcan au semnat contractul de finantare pentru proiectul privind „Modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Vulcan”. Prin acest proiect se vor inlocui corpurile de iluminat existente…