Imobilizată la pat, fără ajutor de handicap De patru ani de zile este imobilizata la pat si nu este incadrata in nici un grad de handicap. In acelasi timp, lipsa fondurilor de la primarie l-au lasat pe sotul sau, care sufera de Parkinson si este surd, fara indemnizatia de insotitor. Niculina s... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

