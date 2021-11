Stiri pe aceeasi tema

- In primele zece luni ale anului la Bursa de Valori au fost listate 25 de emisiuni de obligațiuni, 9 noi emisiuni de titluri de stat și 19 emisiuni de acțiuni, rundele de finanțare derulate insumand peste 1,5 miliarde euro, anunța BVB. Piața de capital din Romania a inregistrat creșteri de…

- Șoferii din Romania au fost nevoiți sa plateasca, in acest an, cu pana la70-80% mai mult pentru o polița RCA, susțin brokerii din domeniul Asigurarilor. O cauza importanta a creșterii tarifelor este falimentul, din luna septembrie, al companiei City Insurance. “Cresterea s-a simtit din septembrie dar,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va lansa, din 11 octombrie, un indice dedicat pieței AeRO, denumit BET AeRO. Acesta are un numar variabil de constituenți, iar la momentul lansarii va include în componența sa 20 de companii, selectate pe baza de criterii cantitative: lichiditatea companiei și capitalizarea…

- Consiliul Concurentei investigheaza un posibil comportament anticoncurential al unor societați de pe piata furnizarii de carte din Romania, scrie Ziarul Financiar. Companiile investigate sunt Editura...

- “Prefera Foods, unul dintre cei mai mari jucatori pe piata conservelor din Romania cunoscut pentru brandurile Capricii si Delicii, de Azi si Unfished, vine la Bursa de Valori Bucuresti cu primele sale obligatiuni, in valoare de 5 milioane de euro. Obligatiunile intra la tranzactionare astazi, 10 septembrie,…

- Serviciile de competitive intelligence presupun culegerea, analiza si oferirea de informatii despre vulnerabilitati, riscuri, dar mai ales despre oportunitatile dintr-o piata, cu scopul de a sprijini luarea unor decizii strategice in companii. “Piata de servicii de competitive intelligence s-a triplat…

- „Piata de capital din Romania a inregistrat, in general, o dinamica pozitiva, dupa episoadele de volatilitate ridicata din prima jumatate a primului an pandemic, tendinta manifestata si in cazul pietelor de capital din regiune. Desi aparitia vaccinului, urmata de implementarea unor campanii extinse…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, listat la Bursa de Valori Bucuresti cu simbolul ONE, a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 434 milioane de lei, in crestere cu 96% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat luni compania, arata Agerpres. Totodata, compania…