Imobiliarele, batute de bursa fara drept de apel in ultimii 10 ani

- Actiunile BRD au crescut luni cu un spectaculos 3,5% si au inregistrat o valoare a tranzactiilor de aproape 11 mil. lei, cea mai mare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Evolutia vine dupa ce banca a anuntat oficial cel mai mare dividend din istorie, informatie care era insa prezenta in piata…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Piata a ajuns la concluzia ca nu suntem pe punctul de a intra intr-o noua criza, ci ca suntem mai degraba la inceputul unui ciclu economic tarziu, arata revenirea actiunilor, cand S & P 500 a inregistrat cea mai mare creștere saptamanala din 2013 incoace. Profitul obligațiunilor Trezoreriei americane…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- Bursele din Asia au deschis in scadere, vineri, dupa ce Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere intr-o singura zi din istoria sa. Intr-o saptamana volatila pentru investitorii globali, vineri, in deschiderea sedintei de tranzactionare, indicele japonez Nikkei 225 a inregistrat o scadere…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Noul Cod Fiscal, cat si "noul program de guvernare" vehiculat de liderii coalitiei odata cu formarea Guvernului Viorica Dancila, pot face din Bursa de la Bucuresti una dintre cele mai atractive piete din lume in ceea ce priveste regimul de taxare al castigurilor din investitii. Astfel,…