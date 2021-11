Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Beijing a respins, joi, evaluarile Departamentului Apararii din Statele Unite privind dezvoltarea arsenalului nuclear al Chinei, denuntand o abordare tendentioasa si reafirmand pozitia...

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a confirmat la CNN, prezenta unui mic numar de militari americani pe teritoriul taiwanez, care formeaza militari taiwanezi si a subliniat ca are ”incredere” in faptul ca Statele Unite vor apara Taiwanul impotriva Chinei, care reprezinta o amenintare tot mai mare…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat joi ca Statele Unite sint pregatite sa apere militar Taiwanul in cazul unui atac al Chinei care considera ca insula face parte din teritoriul sau, transmite Noi.md cu referire la deschide.md. "Da, avem un angajament in acest sens", a declarat Joe Biden intr-o…

- Președintele american a facut declarația de mai sus in sprijinul Taiwanului la o intalnire cu alegatorii din Baltimore (statul Maryland), transmisa in direct de canalul de televiziune CNN. «Da, noi avem un angajament in acest sens», a spus Biden. Așa cum se știe, Statele Unite și China se confrunta…

- Administratia Biden incearca o noua abordare pentru a bara ascensiunea statului comunist. In centrul „doctrinei Biden“ se afla strategia de „indiguire a Chinei“, pentru franarea expansiunii, spus multi analisti.

- Bursele asiatice sunt in scadere pe fondul ingrijorarilor crescute legate de intrarea in incapacitate de plata (default) a companiei Evergrande, un gigant chinez in domeniul imobiliarelor si a impactului pe care un posibil faliment l-ar avea asupra sistemului financiar chinez. Bursa de pe Wall Street…

- Capitalizarea burselor chineze a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, din cauza restrictiilor anuntate de autoritatile de reglementare. Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10…

- China a jucat un rol constructiv în promovarea pacii si a reconcilierii în Afganistan si este binevenita sa contribuie la reconstructia tarii, a declarat pentru mass-media de stat chineze purtatorul de cuvânt al talibanilor Suhail Shaheen, informeaza vineri Reuters și Agerpres. Insurgentii…