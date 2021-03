Imobiliare 2021. Scădere drastică de 8.000 euro la prețul de vânzare. Zonele vizate In medie, la nivelul lunii februarie 2021, prețurile apartamentelor vechi cu 3 camere din au crescut, fața de luna ianuarie, la 98.700 de euro, in creștere cu 100 de euro sau de 0,1 %, conform datelor companiei de consultanța imobiliara SVN Romania. Imobiliare 2021. Scadere drastica de 8.000 euro la prețul de vanzare „Inceputul de […] The post Imobiliare 2021. Scadere drastica de 8.000 euro la prețul de vanzare. Zonele vizate appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scumpirile din ultima perioada, prețul benzinei in Republica Moldova a ajuns sa fie, de departe, cel mai ridicat printre statele CSI. Mai mult decat atat, diferența fața de prețul din Romania este cea mai mica din istorie, transmite cotidianul.md. Potrivit site-ului Autotraveler, care monitorizeaza…

- Anul 2021 aduce scumpiri pe piata imobiliara din Romania, potrivit unui studiu realizat de RE/MAX Romania in parteneriat cu Veridio.ro, care anunta cu cat va creste pretul caselor si terenurilor, dar si care este singurul segment din piata unde sunt asteptate ieftiniri.

- Vine o noua alerta de la ANM! Dupa spuselor meteorologilor iarna chiar și-a intrat in drepturi și nici nu se lasa deloc, caci acum intra in vigoare un nou cod. De data aceasta, mai multe zone din Romania sunt vizate de un cod portocaliu de viscol.

- Carburanții s-au scumpit din nou! Prețurile au sarit de 5 lei pe litru. Prețul benzinei și al motorinei revine rapid la valorile de la inceputul lui 2020, inaintea pandemiei de coronavirus. Benzina și motorina au sarit de pragul psihologic de 5 lei pe litru. Romania nu a mai avut astfel de prețuri la…

- CEZ Vanzare lanseaza un produs unic pe piata de energie din Romania, CEZ Confort Asigurat, care protejeaza consumatorii in caz de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, pierderea locului de munca sau in caz de avarii ale echipamentelor electrocasnice cauzate de fenomene electrice, pe langa o serie de…

- In 2020, numarul autoturismelor noi inmatriculate a ajuns la 126.351 unitați, ceea ce reprezinta o scadere cu 21,79% comparativ cu 2019, respectiv 161.562 unitați, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA. Citește și: Mugur Mihaescu l-a atacat virulent pe…

- Piata investitiilor imobiliare va incheia anul cu un volum de 900 mil. euro, in crestere cu 40% fata de 2019. Colliers: "Anul 2020 nu a fost deloc atat de rau pe cat parea in primavara” Piata investitiilor imobiliare va incheia anul cu un volum de 900 de milioane de euro, in crestere cu aproximativ…

- Petrecerile de Anul Nou in strada cu sute sau mii de oameni sunt interzise in contextul pandemiei, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. El a afirmat ca situatia cu privire la raspandirea noului coronavirus nu este sub control…