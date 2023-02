Stiri pe aceeasi tema

- In județul Neamț, potrivit informațiilor furnizate de prefectul Adrian Nița, șeful Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, exista 56 de cladiri de cladiri incadrate in cele trei clase de risc seismic, marea lor majoritate construite in anii ’60-’70. Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Craiovenii mai au la dispozitie aproape doi ani ca sa-si expertizeze tehnic blocurile, in vederea incadrarii acestora intr-o clasa de risc seismic. Termenul s-a prelungit pana la data de 1 iunie 2024( Legea nr. 170 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994…

- Reluam un articol publicat de Gazeta de Prahova cu 6 ani in urma, rememorand tragedia cutremurului din 4 martie 1977 pentru romani, situatia fiind valabila si acum, intrucat in Ploiesti nu s-a intamplat mai nimic concret pe aceasta activitate de foarte multa vreme: „Sambata, 4 martie 2017 se implinesc…

- Potrivit portalului hartablocurilor.ro , care a centralizat cladirile realizate in marile orașe din țara, in funcție de vechime, in perioada invocata de prefectul Toni Grebla, anii `50- \"60, s-au construit circa peste 1.900 de blocuri, adica aproximativ 13% din numarul contabilizat. Pe de alta parte…

- Potrivit portalului hartablocurilor.ro , care a centralizat cladirile realizate in marile orașe din țara, in funcție de vechime, in perioada invocata de prefectul Toni Grebla, anii \"50-\"60, s-au construit circa peste 1.900 de blocuri, adica aproximativ 13% din numarul contabilizat. Pe de alta parte…

- Proprietarii cladirilor cu bulina roșie pot obține finanțare pentru consolidare de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prin Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat lansat la inceputul anului 2023.

- Deși oficial in București exista doar 363 de cladiri incadrate in așa-numita „clasa 1 de risc seismic”, corespunzatoare infamei „buline roșii”, in realitate numarul imobilelor din Capitala care risca, in caz de cutremur, sa se prabușeasca ori sa sufere grave avarii structurale, este mult mai mare. Mai…