Imobil vândut prin licitație publică de Primăria Târnăveni Primaria Municipiului Tarnaveni vinde, prin licitație publica, un imobil situat in Tarnaveni, strada Republicii nr. 74/H, compus din teren intravilan in suprafața de 225 de metri patrați și cladire cu regim de inalțime D+P, cu suprafața construita de 225 de metri patrați, inscris in CF nr. 55440/Tarnaveni, informeaza www.licitatiapublica.ro. "Vanzarea a fost aprobata prin Hotararea … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

