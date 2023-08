Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters. Hanna Maliar, viceministru al apararii ucrainean, a scrie pe aplicatia Telegram ca saptamana…

- Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta, marti seara,…

Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Atacul a venit in momentul in care președintele Volodimir Zelenski…

- Forțele cecene parasesc acum regiunea Rostov din sudul Rusiei și se intorc pe campul de lupta din estul Ucrainei, transmite agenția de presa rusa Tass, relateaza Rador.Forțele cecene au fost dislocate de urgența in regiunea Rostov sambata, cu misiunea de a invinge o revolta a mercenarilor Wagner,…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a declarat luni ca spera ca un succes al contraofensivei lansate de Ucraina impotriva fortelor ruse sa poata constrange pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin sa negocieze pacea, relateaza AFP și Agerpres . ”Un succes al acestei contraofensive ar putea sa…

- Fortele militare ucrainene au comis noi atacuri in regiunea rusa Belgorod, au anuntat vineri autoritatile ruse, conform site-ului Tagesschau.de si cotidianului Le Monde.Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat ca armata ucraineana a lansat 132 de obuze spre localitati din Belgorod.…

- Rusia nu va castiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat joi seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca, de asemenea, este putin probabil ca Kievul sa reuseasca sa expulzeze rapid toate fortele ruse de pe teritoriul sau, transmite AFP, citat de Agerpres."Acest…