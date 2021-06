Imobil prăbușit în Florida: Bilanțul ajunge la 5 morți și 156 de persoane dispărute Echipele de salvare si-au continuat sâmbata cautarile neobosite printre darâmaturile unui imobil rezidential de lânga Miami (Florida, sudul SUA), la trei zile dupa prabusirea spectaculoasa care a facut cinci morti si 156 disparuti, potrivit ultimului bilant, noteaza AFP.



"Echipele noastre de salvare au gasit un alt cadavru în darâmaturi, iar cautarile au adus la lumina si resturi omenesti", a declarat, într-o conferinta de presa, primarul comitatului Miami-Dade, Daniella Levine Cava.



"Dupa identificarea a trei dintre cadavrele gasite…

Sursa articol: hotnews.ro

