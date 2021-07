Imobil distrus de un incendiu la Borșa, care ar fi fost provocat intenționat Duminica, 10 iulie, ora 03:47 polițiștii din Borșa au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la un imobil situat pe strada Unirii din oraș. ”La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca incendiul a afectat un imobil nelocuit și doua anexe. Pompierii din cadrul Garzii nr. 2 Borșa au efectuat cercetarea la fața locului in data de 10.07.2021 și au comunicat ca și cauza probabila utilizarea unei surse externe de producere a incendiului. Imobilul a fost distrus in totalitate, iar celelalte doua anexe au fost distruse parțial. Valoarea totala a prejudiciului este de aproximativ 300.000… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

