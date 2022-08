Imobil din centrul Craiovei, scos la licitaţie de primărie Imobil din centrul Craiovei, scos la licitatie de primarie. Autoritatile locale din Craiova au scos la mezat un imobil din zona centrala a orasului. Este vorba de o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 94 mp situata pe strada Nicolae Titulescu, nr. 8, si de terenul aferent acesteia, care are 52 metri patrati. Imobilul apartine domeniului privat al municipiului Craiova, insa se afla intr-o stare avansata de degradare, iar primaria considera ca nu renteaza reabilitarea lui. Asa ca l-a scos la vanzare, prin licitatie publica. Cladirea se afla la strada, chiar dupa imobilul in care a functionat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

