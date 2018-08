Imobil cu piscina si doua terenuri, situate in Costinesti, scoase la mezat de un executor judecatoresc. Cui apartin bunurile

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13.08.2018 ndash; 19.08.2018, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018 au verificat 220 de unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti…

- In perioada 06.08.2018 ndash; 12.08.2018, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018 au verificat 204 unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti…

- Maestro SPRL, lichidator judiciar al All Providing SRL nr. dosar faliment Tribunalul Constanta 9198 118 2010 , continua organizarea sedintelor de licitatie publica pentru valorificarea unui imobil format din teren intravilan si parcare auto. Licitatiile vor avea loc in fiecare zi de joi, de la ora 15.00,…

- Dupa foarte mulți ani in care statul roman – in speța partidele care s-au perindat pe al putere – a incurajat lenea, bataia de joc și hotia fata de munca cinstita, saptamana trecuta, președintele a promulgat legea care prevede stoparea ajutorului social in cazul in care un beneficiar refuza sa se angajeze…

- ANAF a decis sa scoata la vanzare perin licitație un teren intravilan aparținand omului de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, care condamnat in 2016 la șase ani și doua luni de inchisoare cu executare in dosarul Petrom.

- Seria controalelor in unitatile amplasate in cele 7 zone de interes turistic ndash; Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia ndash; a continuat si in saptamana 09.07.2018 ndash; 15.07.2018. Potrivit DSVSA Constanta, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta…

- Aflat la al doilea mandat de consilier judetean din partea PNL, Marian Crusoveanu avea o avere de invidiat in 2016, la preluarea mandatului. Liberalul investea puternic in terenuri si imobile, iar avutia se concretizase in: patru terenuri intravilane in Constanta si Eforie, trei terenuri aflate in circuitul…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliul local al municipiului Constanta din 29 mai 2018 se afla si proiectul de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanta si SC Orient Construct Decor SRL. Potrivit proiectului, este vorba despre un teren proprietate a SC Orient…