Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au bombardat masiv orașul Mykolaiv. Luptele intense din Mykolaiv continua luni. The result of massive shelling of Residential Area. Mykolaiv, in the morning on March 7. pic.twitter.com/1Dsr7C7I2R — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 7, 2022 More footage from #Mykolaiv pic.twitter.com/j7qQqf3uI8…

- Forțele ruse au bombardat masiv orașul Nikolaev duminica noapte și nu numai. The result of massive shelling of Residential Area. Mykolaiv, in the morning on March 7. pic.twitter.com/1Dsr7C7I2R — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 7, 2022 More footage from #Mykolaiv pic.twitter.com/j7qQqf3uI8 — NEXTA…

- Forțele ruse au intensificat bombardamentele peste noapte asupra orașelor ucrainene din centrul, nordul și sudul țarii duminica seara, a declarat consilierul prezidențial Oleksiy Arestovich, relateaza The Guardian. „Cel mai recent val de lovituri cu rachete a venit cand s-a lasat intunericul”, a spus…

- Opt civili au fost uciși in mijlocul unei evacuari in Irpin, un district la vest de Kiev, pe fondul unor bombardamente intense, a declarat primarul din Irpin, Oleksandr Markushyn, intr-o declarație transmisa duminica la Telegram și citata de CNN. Markushyn a declarat ca rușii au deschis focul in timpul…

- „Cel mai recent val de lovituri cu rachete a venit cand s-a lasat intunericul”, a spus el unui post de radio ucrainean.Arestovich a spus ca al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, Harkiv, din nord-est, inca se lupta pentru a evita un atac rusesc, in timp ce toate regiunile din Cernihiv din nord sunt…

- Obuzele au lovit joi cladiri de apartamente ce au fost bombardate la Harkov și in apropiere, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, au declarat martori oculari pentru Reuters. Nu au existat victime confirmate in momentul in care apartamentul avariat din Harkov a fost filmat de echipa Reuters joi (24…

- Alberto este un italian de 82 de ani care a ajuns sa traiasca pe strazi, deși toata viața a fost foarte bogat și s-a invartit in cele mai selecte cercuri. „Aveam casa de 300 mp și 3 Ferrari, dar acum nu mai am nici macar carte de identitate”, spune el.

- Cea mai grozava stire a fost insa aceea despre orasul fara strazi. Ideea e urmatoarea: se construieste un ansamblu urban (un cartier, cum ar veni) cu tot ce trebuie - locuinte, scoli, magazine farmacii, spital etc., etc. Toate aceste facilitati sunt la o azvarlitura de bat de locuinta cetateanului,…